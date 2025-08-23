Braquage millionnaire à Thiaroye : un gang encagoulé rafle 63 millions… avant d’investir dans des moutons de race !


La banlieue dakaroise a encore été le théâtre d’un coup de main spectaculaire. Le 4 août dernier, aux environs de 5 heures du matin, un gang de six malfaiteurs encagoulés et lourdement armés a mené une opération digne d’un film d’action à Thiaroye. Leur cible : un commerce alliant mercerie et services de transfert d’argent.

 

En véritables professionnels, les brigands ont commencé par neutraliser les caméras de surveillance avant de forcer la porte arrière et une issue de secours intérieure. Une fois à l’intérieur, ils se sont servis à leur guise, empochant un butin faramineux de 63 millions de FCfa. Au petit matin, le propriétaire des lieux, Ibrahima Diouf, a aussitôt saisi le commissariat de Thiaroye et remis aux enquêteurs les images des caméras.

 

 

Une traque policière payante

 

 

L’enquête ouverte a rapidement mobilisé les limiers de Thiaroye, qui ont mené une traque sans relâche. Le 19 août, aux alentours de minuit, leurs efforts sont récompensés : quatre membres du gang tombent dans les filets de la police. Il s’agit de Mor Diagne alias Pape Fall (24 ans), Dame Sow (23 ans), Ousmane Niakhasso (24 ans) et Mansour Mengue (22 ans), commerçant domicilié à Bagdad.

 

Selon les aveux de Mor Diagne, une fois le casse réussi, les cerveaux du groupe — identifiés comme Mame Ch. Thier et M. Sarr — avaient distribué 3 millions de FCfa à chaque complice avant de disparaître avec le reste du magot.

 

 

Des moutons comme plan d’investissement

 

 

Les révélations de Mor Diagne ont surpris plus d’un. Avec sa part du butin, il affirme avoir acheté une moto Beverly à 800 000 FCfa, mais aussi… quatre moutons de race « Azawade » et deux lits. Lors des perquisitions menées chez lui et chez son père, la police a retrouvé 2,2 millions de FCfa en liquide et les fameux moutons.

 

Dame Sow, Ousmane Niakhasso et Mansour Mengue n’ont pas été épargnés : leurs parts respectives du butin, bien que modestes (30 000 FCfa, 10 000 FCfa et 5 000 FCfa), ont suffi à les impliquer lourdement.

 

 

Dépôt à la prison et enquête toujours en cours

 

 

Sous instruction du procureur de la République, les quatre individus arrêtés ont été déférés, inculpés et placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec effraction commis la nuit, complicité et recel. Pendant ce temps, la police est toujours à la recherche des autres fugitifs, dont B. Ndiaye, Fallou, Mame Ch. Thier et M. Sarr.

Samedi 23 Août 2025
