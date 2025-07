Bourses destinées aux Étudiants au Sénégal : « En 2024-2025, 76 894 401 701 Fcfa ont été octroyés » (MESRI)

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) qui fait face actuellement à la presse dans le cadre de l’Agenda National de Transformation de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (ANTESRI), a annoncé le montant global des bourses qui a été décaissé pour les étudiants.

Mr Abdourahmane Diouf a informé qu’un montant de 76 894 401 701 Fcfa a été payé pour les bourses nationales.

Pour les bourses étrangères au nombre de 4.550, 7 546 850 559 Fcfa ont été décaissés et 24 232 527 000 Fcfa sur 2024 -2025 d'octobre à nos jours.