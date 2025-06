Bilan mensuel des armées : 47 sites d'orpaillage clandestins démantelés au mois de Mai dans la Falémé

Dans le 7ème numéro du mensuel des armées, il est indiqué que dans le cadre de la posture de sécurisation de la frontière Est, la zone militaire N°4 poursuit activement l’opération ORIENTALE.

Ainsi, la Dirpa dévoile un bilan fructueux de plus de 43 sites d’orpaillage clandestins qui ont été démantelés dans les localités de BOUGOUDA, BANTANKO, FAGOUDOU, MOUSSALA, MOURA et SARAYA dans le secteur de la FALEME, l'interpellation de 47 individus, la saisie de 77 motopompes, des dizaines de motos et de groupes électrogènes ainsi que plusieurs autres matériels remis à la Gendarmerie nationale.