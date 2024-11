Barth attaque Sonko et l’accusant d’instrumentaliser des jeunes innocents

Barthélémy Dias affiche un sourire narquois et lance des piques à Ousmane Sonko



Au moment où Ousmane Sonko traite de Barthélémy Dias de Khadiou Balcon », ce dernier l’accuse d’instrumentaliser des jeunes innocents à venir s’attaquer à lui.



D’après Barthélémy Dias, ils n’ont pas besoin de ses jeunes manipulés, mais de Sonko lui-même. « S’il pense que quelqu’un d’entre nous va l’aider à avoir du sang ».



« Il nous reste trois jours, nous n'avons qu’un seul objectif, c’est de convaincre sans contraindre le peuple de Dakar et le peuple du Sénégal, en général. Vous devez vous mobiliser. Le Sénégal n’est pas une terre brûlée, le Sénégal n’est pas une terre de violence. Le Sénégal n’est pas un pays de guerre ou en guerre. Le Sénégal est un pays qui aspire au développement, à la paix mais surtout à la sérénité, à la lucidité, à la responsabilité. Le peuple de Dakar est peuple du Sénégal. Vous avez rendez-vous dimanche avec votre avenir. Le monde vous observe. Vous n’avez pas le droit de faillir mais surtout, vous n’avez pas le droit de suivre certaines personnes dans ce qu’elles veulent. Ce que ces personnes veulent, c’est malheureusement vous transformez en ce qu’elles veulent, des incapables. C’est la raison pour laquelle, évitez de parler de déclinaison, quinquénaux et décénaux et évitez surtout d’accepter de verser dans le jeu de la manipulation, de la violence et de la terreur », a-t-il lancé.



Et de conclure : « Nous allons ensemble, main dans la main construire ce pays, construire l’avenir de nos enfants dans la paix et la Sérénité ».