Barrages mondial 2022 / Égypte vs Sénégal : Le nom de l'arbitre connu, la VAR sous contrôle italien...

La liste des arbitres qui vont officier lors du match de barrage aller, entre l'Égypte et le Sénégal, a été dévoilée par la FIFA ce mardi. Pour ce choc aux allures de remake de la dernière finale de la CAN, c'est l'arbitre international Jean-Jacques Ndala de la République démocratique du Congo qui a été désigné pour officier le 25 mars prochain au stade international du Caire.



Une bonne nouvelle pour les deux sélections qui sont sûres d'être départagées par un sifflet très expérimenté et rigoureux en plus d'être réputé pour son professionnalisme. Avec plus d'une trentaine de matches internationaux à son actif, le congolais était fortement pressenti pour arbitrer la dernière finale de la CAN 2022.



Jean-Jacques Ndala est considéré comme l’un des meilleurs sifflets africains. Il fait partie des six arbitres africains présélectionnés pour le Mondial au Qatar 2022. Il sera assisté par un autre arbitre de la RDC, d'un malien et d'un comorien. L'arbitrage vidéo sera assurée par un duo italien.



La liste complète des officiels :



Arbitre : Jean Jacques Ndala Ngambo (RD Congo)

Arbitre Assistant I : Oliver Safari Kabene (RD Congo)

Arbitre Assistant II : Amaldine Soulaimane (Comores)

Quatrième officiel : Boubou Traoré (Mali)



Arbitrage VAR



Video Assistant Referee : Marco Di Bello (Italie)

Assistant VAR : Paolo Valeri (Italie)

Inspecteur des Arbitres : Jerome Kelvyn Damon (Afrique du Sud)



