Bani Senhoury, conseiller technique Parc national de Bandarguir : « Sensibiliser les populations sur l’importance que revêtent les tortues marines dans l’écosystème »

Le conseiller technique du parc national de Bandarguir en Mauritanie, à l’occasion du séminaire de trois jours sur la conservation des tortues marines au Sénégal, a évoqué les objectifs de la rencontre.



« Les objectifs c’est sensibiliser les populations des côtes ouest-africaines sur l’importance que revêtent les tortues marines dans l’écosystème; établir les connectivités des pays pour la mise en œuvre des activités de conservation; faire des partenariats pour estimer le potentiel et le nombre de tortues qui fréquentent nos côtes. C’est pourquoi l’université Cheikh Anta Diop de Dakar a créé un DEA devenu master sur la gestion intégrée et le développement du littoral de l’Afrique de l’ouest. »



Ce séminaire qui va durer trois jours, réunit des experts de la conservation des tortues marines venues de la sous-région et du Portugal...