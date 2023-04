Bambilor/Litige foncier : le Mouvement H24 dénonce l’accaparement de leurs terres et interpelle le chef de l’État

En conférence de presse tenu ce Jeudi 06 Avril, Sidy Diaw, conseiller technique du maire de la commune de Bambilor et ses camarades regroupés au tour du mouvement H24, ont dénoncé le bradage foncier et le problème d'aménagement du territoire qui gangrène la commune. Selon eux, la commune de Bambilor est quasiment transformée en une proie à des prédateurs fonciers, un grand banditisme d'État. En terme d'illustration, Sidy Diaw et ses camarades soutiennent "qu'il est rare de rester un jour sans trouver des gens qui se pointent ex nihilo comme ça, brandissant des titres fonciers pour dire qu'on m'a octroyé 4 hectares soit 4.200 parcelles au moins", en précisant qu'ils détiennent les documents à l'appui. Poursuivant son speech, le responsable politique qualifie de faux certains qui déclarent vouloir faire des projets pour des logements sociaux sur leurs terres. Ce qui est archi faux. Ce qu'ils font en vérité c'est ce que l'on appelle "Bayy khalis". En Faisant croire à Macky Sall que : "voilà, je voudrais tant d'hectares pour de logements sociaux. Une fois acquis, on les garde et avec le temps le sol s'enrichit. Aujourd'hui ils vendent le mètre carré à 25.000 francs, 30.000 francs. Ce qui revient pratiquement à la parcelle à 6 millions voire 7millions 500", a-t-il expliqué.

Face à cette situation, le mouvement H24 interpelle le chef de l'État pour qu'il régle définitivement la prédation foncière, en octroyant ces terrains aux Bambilorois qui souffrent de problèmes de location qui souffrent d'une pauvreté rampante.