Bambilor / Drame de la route : Un bus tata entre en collision avec un dacia fait un mort et des blessés graves

Un accident mortel s’est produit ce Dimanche 19 Février2023 sur l’axe Gorom 2-Deny Birame. C'est une collision entre un bus Tata de la ligne 90 et un véhicule de marque Dacia, immatriculée SL-35 53-C . Le choc qui a été brutal a occasionné un mort et des blessés graves. Le conducteur du véhicule dacia a rendu l'âme sur le coup et cinq (5) autres individus blessés, ont été transportés au centre de santé de Sangalkam pour les premiers soins.