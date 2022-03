Bambey / Abdoulaye Diouf Sarr : « Restons mobilisés et poursuivons le combat contre la tuberculose! »

Bambey a abrité ce jeudi 24 mars 2022 la cérémonie phare de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Un événement célébré en grande pompe sous la direction du ministre de la Santé. Abdoulaye Diouf Sarr, dans son discours, insistera sur l’urgence qu’il y a pour chaque Sénégalais de prendre ses dispositions compte tenu du fait que tous les ans plus de 10 millions de cas sont enregistrés en Afrique, soit 30 000 cas par jour.



Il précisera aussi que 4 000 personnes atteintes de cette maladie meurent au quotidien dont un nombre important d’enfants. Au Sénégal, rappelle l’hôte de Bambey, la maladie est diagnostiquée à plus de 80% dans les régions de Dakar, Thiès, Diourbel, Kaolack, Saint - Louis et Ziguinchor au moment où Dakar referme près de 44% des cas enregistrés.



La rencontre a eu lieu sous la présence de plusieurs personnalités dont l’honorable députée Aïda Mbodj...