Bal - Défaite de l’ASC Ville de Dakar contre Kriol Star : « Une défaite amère, mais on va rectifier nos erreurs pour rebondir contre Petro Luanda… » (Bara Ndiaye, capitaine)

Après la défaite de son équipe face à Kriol Star, Bara Ndiaye, le leader de l'ASC Ville de Dakar, a fait part de son mécontentement. « Nous avons mal joué et perdu un match qui ne devait pas nous échapper », a-t-il déclaré, visiblement abattu. D'après lui, les défaillances en attaque et les pertes de possession ont largement participé à la défaite. Le match a mal commencé et s'est mal terminé, avec une inefficacité dans les tirs et une prestation individuelle insatisfaisante. Toutefois, Bara persévère : « Ce n'était pas notre jour, mais nous allons corriger nos fautes. » « Nous reviendrons plus forts et plus unis pour remporter la victoire contre Petro Luanda... »