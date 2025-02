Bakhaw Diongue, CUCS : « L’heure n’est plus aux discours, mais à l’action »

Au nom du Cadre unitaire des centrales syndicales (CUCS), Bakhaw Diongue a pris la parole lors du grand rassemblement des forces syndicales du Sénégal. Elle a vivement critiqué les autorités étatiques et lancé une alerte : « Des milliers et des milliers de travailleurs sont abusivement licenciés. Le monde du travail est aujourd’hui à l’agonie. L’heure n’est plus aux discours, mais à l’action. »



Elle a également lancé un ultimatum : « Si nos revendications ne sont pas prises en compte, nous passerons à la vitesse supérieure et nous nous ferons entendre. »