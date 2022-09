Bakel / Ferme de Gabou : les communautés reconnaissantes envers la SGO et l’ASERGMV.

Dans sa volonté de participer à la reforestation de l'environnement et de la biodiversité, de la création d'eco-village, des écosystèmes et des activités de résilience et de préservation des moyens de subsistance, la fondation Endeavour Mining, en collaboration avec le conseil départemental de Bakel et la commune de Gabou, a mis en place un parc forestier de 130 ha.



L’ambition de la SGO est de planter des arbres pour participer à freiner l’avancée du désert avec des arbres à valeur économique et développer les communautés. En effet, ces arbres auront une valeur ajoutée pour que les communautés puissent elles-mêmes se développer et s'approprier ce projet.



Ainsi, l’ASERGMV et la SGO, filiale de Endeavour Mining, se sont déployées ce 02 Septembre 2022 à Bakel pour une journée de reboisement massif sur cette parcelle de plus de 130 ha offerte par la commune de Gabou entièrement clôturée, labourée et reboisée dans le cadre d’un partenariat qui lie l’Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte et la Fondation Endeavour.



Ce partenariat vise à promouvoir le bien-être communautaire et le développement durable et faciliter la collaboration des parties sur une base inclusive et participative, dans des domaines d’intérêt commun. En effet, il s’agit pour la Fondation Endeavour, d’améliorer le taux de reforestation et accroître la résilience des écosystèmes et des communautés aux changements climatiques, de promouvoir les emplois verts et les moyens d’existence durable et enfin, de mobiliser les parties prenantes, assurer la gestion et le suivi-évaluation des Programmes.



Les communautés, par la voix du maire de Gabou et du préident du Conseil départemental de Bakel, s’engagent pour la réussite du projet...