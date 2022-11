Bagadadji (Sédhiou): une élève en classe de terminale se donne la mort par pendaison.

Une élève en classe de terminale du nom de Fatou Tékagne s'est donné la mort par pendaison. Les faits se sont déroulés dans le village de Bagadadji dans la région de Sédhiou. Actuellement, c'est l'émotion et la consternation dans ce village.



D'après les témoignages, elle est entrée seule dans la chambre pour s'attacher la corde autour du cou. C'est en remarquant son absence que les membres de la famille sont entrés dans la chambre pour la chercher. Et à leur grande surprise, ils la retrouvent morte la corde autour du cou.



Pour le moment, on ignore les raisons qui ont conduit Solo comme l'appellent affectueusement ses amis à se suicider.