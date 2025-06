Badara Gadiaga apporte son soutien à Bachir Fofana et déclare : « le vrai baromètre d’une démocratie, c’est une presse forte et libre »

Réagissant à la convocation du journaliste Bachir Fofana, Badara Gadiaga lui réitère son soutien indéfectible : « j’apporte mon soutien total et sans équivoque au talentueux journaliste Bachir Fofana et à tous ses confrères et hommes de presse qui risquent aujourd’hui leur liberté dans l’exercice de leur noble mission d’informer le public juste et vrai », a-t-il écrit sur les plateformes sociales.







D’après le célèbre chroniqueur de l’émission « Jaakarlo Bi » sur la Tfm, « cette convocation de Bachir Fofana à la police, est purement et simplement une entorse à la liberté de la presse, un pilier fondamental de la démocratie qui doit être protégée ».