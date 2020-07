BAMBILOR / LUTTE CONTRE LES INONDATIONS : La municipalité dote sa population de 20 motos pompes...

Pour anticiper sur le phénomène des inondations, la municipalité de Bambilor, en compagnie des jeunes de la localité, a doté les différents quartiers et villages de la commune, de matériel leur permettant de faire face en cas de forte pluie. Le matériel est composé de vingt (20) motos pompes, des tuyaux, de bottes, de gilets y compris le carburant pour faire fonctionner ses machines. Cette dotation est destinée aux villages de Bambilor, Keur Ndiaye Lo, Kounoune, Keur Daouda Sarr et la Cité des Enseignants, a informé le maire de la commune de Bambilor, M. Ndiagne Diop lors de la cérémonie de remise de ce matériel, ce vendredi 24 juillet 2020.



Le maire s'est réjoui du comportement et de l'appui des jeunes pour apporter leur pierre à l'édifice. "Je tenais à remercier ces jeunes qui, à travers leurs moyens, nous ont appuyé avec cinq (5) pompes. Il pouvaient être dans la rue à attendre la pluie et filmer comme d'autres le font pour essayer de déstabiliser le conseil municipal", a t-il déclaré. Par ailleurs, le sous préfet de la commune, Marcel Mbaye Thiaw, a saisi l'occasion pour lancer un appel à l'endroit de tous les maires de son arrondissement dans le cadre de leur budget de faire un geste pour soutenir les populations. Pour rappel, l'année dernière à Bambilor il y'avait deux pertes en vie humaine liées aux inondations.