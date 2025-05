BAL – Conférence Sahara : l’AS Ville de Dakar concède une 4e défaite consécutive face à Monastir et compromet ses chances de qualification

Pour cette ultime journée de la Conférence Sahara de la BAL 2025, l’AS Ville de Dakar avait son destin entre les mains. Une victoire face à l’US Monastir lui aurait permis de rester en course pour les phases finales de la compétition. Vainqueurs des Tunisiens lors de la première journée (70-67), les hommes de Libasse Faye devaient impérativement rééditer cette performance pour espérer poursuivre leur aventure continentale. Dans une conférence extrêmement disputée, ce duel avait tout d’un match à élimination directe pour les Dakarois.



Comme souvent, l’AS Ville de Dakar a été rapidement menée au score. Les joueurs de l’US, avec des passes décisives incisives, réagissent aussitôt, chacun inscrivant un tir à trois points. Les deux équipes se rendent coup pour coup, alternant tirs à mi-distance et tirs longue distance. À la fin du premier quart-temps, Monastir prend un léger avantage (16-15), profitant d’une adresse plus constante dans la peinture.



Le deuxième quart-temps voit Monastir hausser le ton offensivement avec 29 points inscrits, notamment grâce à l’adresse longue distance de Babacar Sané (13 pts à 3/6 à trois points) et à la présence du meneur Osiris Eldridge sous le cercle. L’USM prend jusqu’à 10 points d’avance (27-17).



Du côté de l'ASVD, les attaques sont souvent stoppées net par la défense compacte des Tunisiens. Makhtar Gueye, très inspiré, relance les siens avec deux tirs primés, puis Samba Dali Fall (13 pts, 6 rebonds) ramène l’équipe à cinq longueurs grâce à un enchaînement de tirs à trois points, réduisant l’écart à 34-29. L’ASVD termine le quart sur une bonne note mais reste derrière à la pause (43-32).



Au retour des vestiaires, le club de la capitale dakaroise revient fort et réduit l’écart à trois points (45-42), notamment grâce à l’activité du trio Will Perry, Samba Dali Fall et Makhtar Gueye. Mais Osiris Eldridge (17 pts, 5 rebonds, 5 passes), le meneur d’expérience de Monastir, calme les ardeurs dakaroises avec deux tirs primés en série. L’ASVD reste accrocheuse, mais manque d’efficacité dans le money time du troisième quart-temps.



Dans le dernier acte, Monastir frappe fort d’entrée avec un nouveau tir à trois points d’Osiris Eldridge. L’AS Ville de Dakar recolle brièvement à deux points (58-56) grâce à Atem Majok (11 pts) et Samba Dali Fall, mais Babacar Sané fait très mal en sortie de banc avec deux paniers longue distance en fin de match. Monastir reprend 11 points d’avance (68-57) et maîtrise parfaitement les dernières minutes. Malgré les 20 points de Will Perry, les 19 points de Samba Dali Fall et les 18 de Makhtar Gueye, l’AS Ville de Dakar s’incline 77-68.



Les statistiques finales confirment cette domination tunisienne : 43,8 % de réussite pour Monastir contre 36,8 % pour l’AS Ville de Dakar, un meilleur contrôle du rebond (45 contre 39), plus de passes décisives (19 contre 12), et une meilleure gestion du ballon avec seulement 13 pertes de balle contre 20 côté ASVD.



Cette quatrième défaite consécutive est fatale pour l’AS Ville de Dakar, qui voit ses rêves de phase finale s’envoler dans une arène pourtant acquise à sa cause.