Aziz Fall, auteur de "Les promesses d’une devise" : « Ce qui m’a amené à partager ces réflexions avec mes concitoyens… »

Promesses d’une devise de Aziz Fall, est une réflexion centrée autour de questions fondamentales de société au Sénégal. « J’ai essayé de voir quel était le référent que nous partageons tous, et ce je me suis rendu compte que c’es la devise « un peuple, un but, une foi », a expliqué l’auteur. « J’ai essayé de voir dans quelle mesure nous sommes à la hauteur de son prédicat », a-t-il aussi dit. L’auteur qui était dans nos locaux pour présenter le livre, d’apprécier les retours positifs qu’il a. « C'est un livre venu à son heure, compte tenu du contexte socio-politique de l’heure », se réjouit-il « avec une crainte de certaines dérives vu la façon avec laquelle on se comporte dans l’espace public ou privé ».