Avancée de la mer à Mbao/ Destruction de tombes et des concessions: le maire Abdou Karim Sall tire la sonnette d'alarme

Le maire de la commune de Mbao, par ailleurs ancien ministre de l'environnement, a effectué une visite de terrain avec les populations notamment les impactés pour constater de visu l'avancée de la mer dans cette partie du pays. Abdou Karim Sall qui a visité le premier cimetière à Mbao qui se trouve à Thiéckène, a martelé que la situation fait froid dans le dos car des tombes ont été détruites et des ossements humains à l'air libre.



Revenant sur le dossier relatif à l'érosion côtière, l'ancien ministre de l'environnement, a rappelé qu'il y avait un projet dans le cadre de la résilience face aux effets des changements climatiques. Et que ce programme s'appelle "WACA" et qu'il devait prendre en charge la corniche Est, la corniche Ouest, l'île de Gorée, la Casamance etc. " Mais depuis le début des études, j'ai remarqué que pour la partie Corniche Ouest, il y avait un programme en cours, c'est pourquoi elle n'a pas été prise en charge. C'est la raison pour laquelle, en tant que citoyen, j'avais demandé à ce que cette partie soit réorientée vers la façade qui commence à Petit Mbao en passant par Grand Mbao jusqu'à Rufisque. C'est un programme de résilience qui permet de restaurer les plages", a-t-il informé. Le maire de Mbao d'insister à ce que ce programme soit mis en branle pour faire face à l'avancée de la mer.



Dans la foulée, Abdou Karim Sall s'est félicité de la forte mobilisation de la jeunesse érigeant par ci et par là des barricades de fortune( des pneus), pour pouvoir freiner la furie des vagues. " La solution définitive devrait venir de l'État à travers le programme WACA", a-t-il précisé.

M. Sall a exhorté les autorités à prendre à bras le corps cette problématique en pensant également à reloger les sinistrés en attendant qu'une solution définitive soit trouvée...