Autonomisation des femmes : Matam lance les travaux de son unité de transformation céréalière d’un coût de 58 millions Fcfa.

La tournée socio-économique du ministère de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants se poursuit dans le nord. Après les étapes de Dagana, Ranérou, Kanel, le département de Matam a reçu le 29 janvier, la ministre Ndèye Saly Diop Dieng. Les femmes de la localité lui ont réservé un accueil chaleureux. Pour soutenir ces dernières dans leurs projets d’entrepreneuriat féminin, le ministre a procédé à la pose de la première pierre de la toute première unité de transformation de céréales du département réalisée dans le cadre du projet PADEF-EJ pour l’emploi des femmes et des jeunes d’un coût de 58.930.800 Fcfa.

Au préalable, la ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants, a effectué une visite à la pédiatrie de l’hôpital régional de Matam pour s’enquérir de la situation des enfants souffrant de pathologies.

Ndèye Saly Diop Dieng s’est également rendue à la maison d’arrêt et de correction de Matam où elle a offert un lot de matelas entre autres provisions pour les prisonniers. La ministre s’est aussi rendue dans la matinée, au périmètre maraîcher des femmes cultivatrices de Ourossogui.