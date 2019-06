Audiences foraines : « La nécessité devait être des audiences d’exception et non de principe » (Nassirou Sané, Juge)

Le juge du tribunal hors classe de Dakar, Nassirou Sané est convaincu de l’impertinence d’organiser des audiences foraines à Dakar. C’est souvent une porte ouverte à toutes sortes de fraude, renseigne-t-il. ‘’C’est une opportunité pour certains de se faire confectionner des états civils. La règle devait être des audiences d’exception et non de principe’’, confie le juge. Cependant, il insiste sur la nécessité d’inciter les gens à déclarer les enfants à la naissance. Pas moins de cent (100) dossiers sont traités tous les jeudis au tribunal hors classe de Dakar, informe le juge. Nassirou Sané se prononçait à l’occasion de l’atelier de renforcement de capacité des acteurs des CCPE des 4 arrondissements de Dakar sur les procédures et les mécanismes de déclaration des enfants à l'état-civil tenu à la mairie de Dakar-Plateau.