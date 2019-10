Audience au Palais : Babacar Justin Ndiaye reçu par le président Macky Sall.

Le célèbre analyste-chroniqueur a été, hier mercredi, l’hôte du Président de la République, à 20 heures 30 minutes. Au cours de cette audience qui a eu lieu au Palais présidentiel, Macky Sall a échangé longuement avec son invité. Occasion que ceux-ci ont mis à profit pour faire un tour d’horizon des actualités nationales et africaines, a appris Dakaractu.



Maître des lieux, Macky Sall a sûrement eu droit à ‘’des analyses d’une tonalité inhabituelle’’, du célèbre analyste-chroniqueur, renseignent nos sources qui ont peint Babacar Justin Ndiaye sous les traits d’un ‘’politologue qui n’est ni du sérail ni de la camarilla politique. Mais un coutumier, sur les plateaux de télévision, de réflexions à rebrousse-poil et anticonformistes’’.



Il est aussi bon de rappeler que les deux hommes sont natifs du même terroir, pour avoir vu le jour dans deux villes quasi-jumelles à savoir Fatick et Foundiougne.