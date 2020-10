Audience accordée à Ousmane Sonko : C’est le magistrat Cheikh Issa Sall qui avait joué les bons offices auprès de Mansour Faye

« Sonko voulait que je fasse une intervention auprès du président de la République pour son propre compte. Il m’a demandé une audience. Je l’ai reçu dans mon bureau pour une médiation auprès du chef de l’État devant témoin. Je ne vais pas entrer dans les détails. Demandez-le lui ».



On en sait un peu plus sur cette révélation du ministre du développement communautaire et de l’équité territoriale, Mansour Faye. En fait, Dakaractu est en mesure de confirmer avec certitude que la personne qui avait joué le rôle d’intermédiaire n'est personne d’autre que le magistrat Cheikh Issa Sall. L’actuel Directeur général de l’Agence de développement municipale (ADM) avait joué les bons offices entre les deux bords, afin de permettre à Ousmane Sonko de rencontrer le beau-frère du président de la République.



L’on apprend aussi que le président de Pastef Les Patriotes avait demandé à voir l’actuel maire de Saint-Louis, après avoir entamé une médiation dans l’affaire Tahibou Ndiaye, ancien directeur du Cadastre. Finalement, révèle une source concordante, le candidat malheureux à l’élection présidentielle 2019 a été reçu en audience privée par Mansour Faye.