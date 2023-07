Au moins 14 corps retrouvés sur la plage de la mosquée de la Divinité à Dakar: Les recherches sont toujours en cours

Au moment où ces lignes sont écrites, les pompiers et la gendarmerie se sont déployés sur la plage de la mosquée de la Divinité à Dakar où au moins 14 corps ont été retrouvés.



Les secours poursuivent ainsi les recherches à travers le déploiement des plongeurs. Ces derniers continuent à scruter les eaux à la recherche d'autres corps.



Pour rappel, plusieurs migrants ont disparu dans la mer ces dix derniers jours en voulant rejoindre l'Espagne. Pour certains, leurs corps ont été repêchés à Saint-Louis et pour d'autres, c'est au niveau des côtes marocaines et espagnoles qu'ils ont été retrouvés...