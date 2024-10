Attaque du siège de Taxawu : l’APR exprime son indignation et interpelle l’État sur les propos incendiaires de Abass Fall

L’APR tient à exprimer sa solidarité agissante à Taxawu, membre de la Coalition Sàm sa Kàddu , victime d'une attaque jugée criminelle de son siège, perpétrée cette nuit à Dakar.

« Nous interpelons le gouvernement et son chef qui, par des propos incendiaires, participe de ces exactions commises par des hommes qui semblent certains de leur impunité », fait savoir l’Alliance pour la République dans un communiqué en solidarité à Khalifa Sall et Taxawu Sénégal.



L’APR dénonce parallèlement « un acte criminel et le met en lien avec les propos irresponsables de Abass Fall qui a en public demandé à ses partisans de venir en cortège, munis de toutes les armes possibles et imaginables. Le parti républicain interpelle le Ministre de la Justice sur « le caractère criminel des propos Abass Fall » et sur sa responsabilité quant aux actes de barbarie que nous condamnons. Selon l’Apr, « Abass Fall semble avoir perdu la tête suite aux soupçons de corruption qui l’accablent dans le scandale de l’ASER et fait un bras d’honneur au Ministre de l’Intérieur et au chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye qui avaient tous deux appelé les Sénégalais à une campagne sans violence et sans armes ». Le parti exprime sa totale solidarité à Taxawu pour faire savoir au Ministre de l’Intérieur que les « fauteurs de ces troubles criminels ont été filmés et que tout comme les instigateurs doivent être recherchés, arrêtés et jugés ».



L’APR exprime enfin toute sa détermination à faire face et à répondre coup pour coup au PASTEF et à faire barrage à leur volonté fascisante de remporter la majorité à l’Assemblée Nationale, qui plongerait, considère t-il, « le Sénégal vers les abysses qui avaient englouti il y a peu de temps certains pays sur le continent ».