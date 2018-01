Attaque de Niaguis : les sept rescapés identifiés / Kolda a payé le plus lourd tribut

Ils sont sept personnes, pour l’heure, rescapées de la tragédie de Niaguis qui a engendré treize morts ce samedi. Ces blessés sont, pour la plupart, originaires de Kolda. Le reste est composé d’habitants de Ziguinchor, de Bignona et de la Guinée Bissau. Le plus jeune est âgé de 28 ans. Il y a parmi eux des polygames. On les présente comme des coupeurs de bois mort, mais selon les filiations en notre possession, ils exercent régulièrement des métiers comme la métallurgie ou le commerce s’ils ne s’activent pas dans l’agriculture. Les voici :



1. Aybe Ly ;



2. Amadou Diallo ;



3. Ibrahima Daffé ;



4. Mamadou Sané ;



5. Modou Bousso ;



6. Demba Baldé ;



7. Ibrahima Koula.