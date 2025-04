Attaque armée déjouée à Touba : les gendarmes sauvent 94 millions de FCFA lors d’une intervention à Touba Gaz… Des malfaiteurs visiblement blessés en fuite

Les malfaiteurs ont réussi à fixer le coffre à un véhicule de l’entreprise, probablement à l’aide d’outils de levage, avant de tenter une fuite éclair.



Alertée par un système d’alarme silencieuse, une unité de l’ESI a intercepté les braqueurs alors qu’ils quittaient les lieux. Un échange de coups de feu intense s’en est suivi, contraignant les assaillants à abandonner le coffre-fort et à prendre la fuite dans la confusion. Des traces de sang découvertes sur place suggèrent qu’au moins deux criminels ont été blessés durant l’affrontement. Aucun membre des forces de l’ordre ni civil n’a été touché.



Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs de ce braquage, soupçonnés d’appartenir à un réseau criminel organisé. Les autorités analysent les caméras de surveillance et les indices balistiques, tandis que des équipes cynophiles traquent les fuyards dans les zones boisées avoisinantes. Les profils des suspects orientent vers des individus déjà fichés pour des vols à main armée dans la région.



Par ailleurs, les 94 millions de FCFA, intacts, ont été restitués à l’usine, dont les dirigeants ont salué l’efficacité des gendarmes dans une intervention qui n’était pas gagnée d’avance.



Ce braquage s’ajoute à une série d’attaques récentes qui inquiètent la population. En janvier 2025, douze hommes cagoulés avaient déjà dérobé entre 8 et 10 millions de FCFA dans une épicerie, après avoir neutralisé les vigiles. Ces incidents relancent le débat sur le renforcement des effectifs policiers et gendarmes et l’installation de dispositifs technologiques (drones, caméras thermiques) dans les zones sensibles.