Atelier sur le Fonds National de Crédit pour les Femmes pour un Entrepreneuriat Guidé.

Le Fonds National de Crédit pour les femmes (FNCF), sous la tutelle du ministère de la Femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants, a organisé ce mardi 29 Décembre un atelier de formation pour l’autonomisation des femmes et des jeunes filles, notamment le renforcement des capacités managériales et techniques des femmes bénéficiaires du financement du Fonds National de crédit pour les femmes. Cet atelier de formation suivi d’un examen, vise à pousser ces femmes vers l’entrepreneuriat formel.



La directrice générale du FNCF, Mme Thiam Kankou Mbow, est revenue sur l’objectif principal du Fonds National de Crédit pour les Femmes (FNCF), notamment la contribution à la lutte contre la féminisation de la pauvreté tout en améliorant la culture d’entreprise chez les femmes.



Un des objectifs phares, dit -elle, reste « la mise en place des crédits et un système de financement au profit des femmes et des jeunes filles en vue de les aider à développer des activités productives, de créer des espaces d’incubateurs de projets dans des créneaux porteurs ».



Cet objectif sous-entend la mise en place d’instruments de financement adaptés aux besoins spécifiques des populations féminines du Sénégal en matière de micro finance. Mme Thiam reviendra sur la hausse des demandes de financement des femmes et rassure quant aux offres du Ministère.



Les femmes participantes à cet atelier de formation ont également témoigné suite à cet atelier sans lequel bon nombre d’entre elles, disent-elles, seraient toujours dans l’ignorance. Elles exhortent à cet effet leurs pairs ainsi que les jeunes filles à se rapprocher des sélectionneurs afin de bénéficier elles aussi, de ces ateliers qui ont sans doute un impact plus que positif dans le développement économique de leurs activités, tout ceci au profit de toute la population...