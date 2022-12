Assemblée nationale : le Ministère des Transports aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires table sur un budget de 10,377 milliards FCFA.

Le projet de budget 2023 du Ministère des Transports aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires est arrêté à 10,377 milliards FCFA en autorisations d’engagement et à 10,377 milliards FCFA en crédits de paiement. Le projet de budget est reparti en trois (3) programmes, notamment le Programme 1571 axé sur le Pilotage, la Coordination et la Gestion administrative d’un montant de 552 980 000 FCFA. Il s’en suit le Programme 2051 destiné au Développement de la Sécurité et de la Sûreté du Transport aérien avec des crédits fixés à 809 496 257 millions FCFA et enfin le Programme 2052 centré sur le Développement des Infrastructures aéroportuaires. Les crédits dudit programme sont arrêtés à 9 015 200 286 FCFA.



Le ministre des Transports aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires, Doudou Ka défend, ce 05 décembre, le projet de budget devant les parlementaires. Il est assisté par le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba et de Samba Sy, ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, entourés de leurs principaux collaborateurs.