Assemblée nationale : Macky Sall annonce sa démission dès l’installation de la 15e législature 

L’ancien Président de la République du Sénégal, Macky Sall, a annoncé qu’il ne siégera pas en tant que député à la 15e législature. « Conformément à l'engagement que j'avais pris à ce sujet, je démissionnerai de mon mandat de député à l'ouverture de la prochaine législature, afin qu'il en soit tiré les conséquences de droit », a-t-il déclaré dans un message sur sa page Facebook dans lequel aussi, il adresse ses remerciements et félicitations au peuple sénégalais et à toute sa coalition Takku Wallu.



« Mes sincères remerciements aux concitoyens et concitoyennes qui ont porté leur choix sur la liste de la coalition Takku Wallu Sénégal que j'ai eu l'honneur de diriger. Je réitère également toutes mes félicitations au peuple sénégalais pour son attachement indéfectible à la tradition démocratique de notre pays et aux valeurs de paix et de stabilité qui fondent notre vivre ensemble », ajoute-t-il.



Pour rappel, dans un communiqué de la Présidence de la République, il est signifié que les députés seront installés ce lundi 02 décembre 2024.