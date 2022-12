Assemblée nationale : Le ministère du développement communautaire, de la solidarité et de l’équité sociale et territoriale doté d’un budget de 253 901 559 411 FCFA pour l’année 2023

Le marathon budgétaire à l’Assemblée nationale pour l’année 2022-2023 se poursuit ce dimanche avec le ministre du développement communautaire, de la solidarité et de l’équité sociale et territoriale. C’est le ministre Samba Ndiobène Ka qui fait face aux députés pour défendre ce budget d’un montant de 253 901 559 411 FCFA. Ce budget programme concerne principalement 3 programmes pour lutter efficacement contre l’inégalité sociale, le manque d’infrastructures, et aussi, un aménagement qui prend en compte les disparités sociales notées dans une bonne partie du Sénégal.



Dans le rapport qui relate le contenu des discussions en commission, certains députés ont, d'emblée, considéré que ce ministère traduit la volonté du président de la République d'améliorer, de manière significative, les conditions de vie des populations et de lutter contre les inégalités sociales, tandis que d’autres sont restés dubitatifs quant à la pertinence de ce ministère, en relevant d'abord l'ambiguïté autour de ses contours, posant, dès lors, un véritable problème d'articulation avec les autres départements ministériels en charge principalement de ces questions.