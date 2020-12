Assemblée nationale : La députée Awa Guèye plaide pour une augmentation du budget du ministère de l'Éducation Nationale.

La députée Awa Guèye a plaidé ce mardi à l'Assemblée nationale pour la réhabilitation des écoles de Kaolack qui sont en phase de délabrement. Il s'agit des Cem Valdiodio Ndiaye et Moustapha Ndiaye, du lycée franco arabe de Sahm qui connaît toujours des abris provisoires.



Poursuivant sa plaidoirie, le parlementaire a interpellé le ministre sur la construction du lycée de Keur Socé et celui de Maka Kahone.



La représentante de la région de Kaolack à l'hémicycle, a aussi plaidé pour une augmentation du quota des enseignants en arabe pour le concours du Krem, une augmentation du budget du ministère de l'éducation nationale pour faire face aux multiples défis, notamment ceux des abris provisoires.



Tout comme ses collègues, Awa Guèye a aussi invité le ministre de l'éducation à s'exprimer sur l'interdiction du port du voile dans certains établissements et à prendre des décisions idoines.