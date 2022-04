Assemblée nationale / Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains : Yoro Sow élu !

Le bureau de l’Assemblée nationale vient de désigner le remplaçant de la défunte présidente, Dieh Mandiaye Ba, décédée dans la nuit du lundi 17 janvier 2022. Yoro Sow, est élu nouveau président de la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains à l’issue de la réunion tenue par les membres de ladite Commission.



Yoro Sow est le député- maire de Ouarkhokh, une commune située à 14 km de Linguère. Il fut, en effet, vice-président de la commission développement et membre de commission des finances, la charge a été colossale pour M. Sow.



Simple, courtois et rigoureux dans le travail parlementaire visant à améliorer le sort de ses concitoyens, le natif de Ouarkhokh, faisant déjà ses preuves dans la représentation nationale, rassure d’après ses collègues quant à l’attitude attendue à la tête de cette commission stratégique qu’il dirige désormais...