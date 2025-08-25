Assemblée nationale - Amy Dia « La corruption a volé l’avenir de nos enfants, l’OFNAC doit renaître plus fort »


L’honorable député Amy Dia a livré un plaidoyer passionné lors de l’examen du projet de loi N°12/2025 portant création de l’Office national de lutte contre la corruption. Selon lui, l’ancien OFNAC avait montré ses limites : moyens insuffisants, pressions politiques et promesses non tenues avaient trop souvent déçu les attentes populaires. « L’OFNAC est mort, vive l’OFNAC », a-t-il lancé, insistant sur la nécessité de créer un office plus fort et véritablement indépendant pour répondre aux aspirations du peuple sénégalais.

Pour Amy Dia, la corruption constitue « le mal qui a affaibli notre nation ». Elle a volé l’avenir des enfants, découragé les travailleurs et paralysé l’administration. « Chaque caisse détournée est une salle de classe qui n’a pas vu le jour, un hôpital resté vide, une route jamais construite », a-t-il martelé. Le député a insisté sur l’urgence d’actions concrètes plutôt que de simples discours, affirmant que le nouveau OFNAC doit devenir un instrument efficace pour protéger les citoyens et restaurer la confiance dans l’État.

Lundi 25 Août 2025
