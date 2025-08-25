Assemblée nationale - Amy Dia « La corruption a volé l’avenir de nos enfants, l’OFNAC doit renaître plus fort »

L’honorable député Amy Dia a livré un plaidoyer passionné lors de l’examen du projet de loi N°12/2025 portant création de l’Office national de lutte contre la corruption. Selon lui, l’ancien OFNAC avait montré ses limites : moyens insuffisants, pressions politiques et promesses non tenues avaient trop souvent déçu les attentes populaires. « L’OFNAC est mort, vive l’OFNAC », a-t-il lancé, insistant sur la nécessité de créer un office plus fort et véritablement indépendant pour répondre aux aspirations du peuple sénégalais.



Pour Amy Dia, la corruption constitue « le mal qui a affaibli notre nation ». Elle a volé l’avenir des enfants, découragé les travailleurs et paralysé l’administration. « Chaque caisse détournée est une salle de classe qui n’a pas vu le jour, un hôpital resté vide, une route jamais construite », a-t-il martelé. Le député a insisté sur l’urgence d’actions concrètes plutôt que de simples discours, affirmant que le nouveau OFNAC doit devenir un instrument efficace pour protéger les citoyens et restaurer la confiance dans l’État.

