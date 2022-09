Assemblée nationale : Aminata Touré quitte le groupe parlementaire de Benno et rejoint les non-inscrits !

Une position qu’elle considère assumée en toute responsabilité même si elle soutient ne plus être en phase avec la marche de la coalition présidentielle, Benno Bokk Yakaar. La tête de liste aux dernières élections annonce son départ de la majorité présidentielle pour rejoindre les non-inscrits. « Je ne vais pas quitter l'Assemblée nationale. Je suis dans cet hémicycle pour défendre les intérêts des sénégalais. Je ne suis pas la députée de qui que ce soit. Je suis là pour le peuple », a déclaré Aminata Touré.



Elle évoque ainsi l’article 22 du règlement intérieur de l’assemblée nationale qui dit : « les modifications apportées à la composition d’un groupe parlementaire seront portées à la connaissance du président de l’assemblée nationale sous la signature du député intéressé s’il s’agit d’une démission du groupe parlementaire ». Pour Aminata Touré, il faut qu’elle prenne son indépendance si elle veut se mettre face aux exigences des sénégalais.



Et pour elle alors, rejoindre les non-inscrits sera la bonne option. « Je peux ne pas être d’accord avec mon groupe parlementaire, mais il faut que je prenne mon indépendance et je vais écrire au président de l’assemblée pour être un député non inscrit » annonce Aminata Touré qui prend ses distances désormais avec le camp du pouvoir.