Assemblée nationale : 30, 789 milliards FCFA destinés au projet de budget du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants.

Il s'agit du Programme 2098 axé sur la Famille et le Genre doté de 11,526 milliards FCFA, le Programme 2101 consacré à l'Enfance a des crédits de paiement estimés à 15,171 milliards FCFA, le Programme 2110 destiné à l'Autonomie économique des femmes est crédité de 2,980 milliards FCFA et enfin le Programme 1023 centré sur le Pilotage, la Gestion et la Coordination administrative a pour l'exercice 2023, des crédits de paiement arrêtés à 1,111 milliard FCFA.

Le ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, Fatou Diané, va défendre le projet de budget devant les parlementaires. Elle sera assistée par le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba et du ministre chargé du Travail, du Dialogue Social et des Relations avec les Institutions, Samba Sy. À l'heure où ces lignes sont écrites, la plénière a été suspendue pour permettre aux présidents de groupe de dresser leurs listes d'intervenants.

Le projet de budget 2023 du Ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants est arrêté à 30,789 milliards FCFA en Autorisations d'Engagement et en Crédits de Paiement. Le projet de budget est réparti en quatre programmes avec chacun des fonds de paiement bien arrêtés.