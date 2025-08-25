Assemblée - Ousmane Diop cite Ousmane Sonko : « Il faut un OFNAC indépendant pour éradiquer corrupteurs et impunité… »

Dans son intervention sur la loi portant création du nouvel OFNAC, l’honorable député Ousmane Diop, citant le livre « Solutions » du Premier ministre Ousmane Sonko, a souligné que tous les dirigeants doivent être « vaccinés contre la maladresse » et que le nouvel office, doté d’un mandat unique et d’une autonomie totale, permettra de rompre le lien entre corrupteurs et corrompus. Selon lui, cette autorité indépendante avec pouvoir d’investigation affranchi des secrets d’État mettra fin aux silences achetés et à l’impunité, garantissant que l’argent public reste la propriété du peuple. Cette loi, estime-t-il, constitue une étape majeure pour restaurer la transparence, protéger les citoyens et responsabiliser les dirigeants face à l’intérêt général.