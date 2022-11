Assemblée Nationale / La réponse salée de Farba Ngom à Guy Marius Sagna : « Il y’a des terroristes internes qui voient le mal partout, il faut essayer de reconnaître les faits! »

Ce mardi 29 novembre à l’Assemblée Nationale, s'est tenu le vote du budget du ministère de l’eau et de l’assainissement. Comme à chaque fois que l’occasion se présente, le député-maire des Agnam se fait un malin plaisir de recadrer ses collègues députés du camp de l’opposition. Aujourd’hui, c’était la fête de Guy Marius Sagna qu'il a taxé de « terroriste infiltré » qui ne fait que saboter, refusant même d’accepter les nombreuses réalisations de l’État. Il invite ce dernier à plus de responsabilité et d’honnêteté pour qu’ensemble ils puissent concentrer leurs énergies pour l’intérêt du peuple sénégalais.