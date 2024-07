Assemblée Générale Ordinaire de l’APICS : La date du samedi retenue

L’association des Professionnels de l’Ingénierie Conseil du Sénégal (APICS), créée en 2001 pour organiser la profession et permettre la promotion des activités, des bureaux d’ingénierie conseil nationaux auprès des décideurs, s’organise pour le samedi prochain. Dans sa volonté d’élargir ses rangs à tous les cabinets d’ingénieurs conseils sénégalais, le bureau informe les cabinets non encore membres, de la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’APICS, ce 13 Juillet 2024 à partir 09h00mn aux Résidences Mamoune. Dans l’ordre du jour, la présentation des rapports d’activités et renouvellement du bureau.