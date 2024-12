Assainissement du champ politique : "Des concertations seront menées!" (PM, Ousmane Sonko)

Sur le plan politique, Ousmane Sonko a annoncé de nouvelles concertations pour l’assainissement du champ politique. Ces concertations, selon le premier ministre, pourraient porter sur la bonne gouvernance associative des partis politiques et des conditions de leurs financements publiques dénoncé par l’article 4 de la constitution et la loi numéro 89- 36 du 12 octobre 1989 sur les conditions de participation aux élections, les conditions de réorganisation sur le statut du chef de l’opposition énoncé par l’article 53 de la constitution entres autres …



Pour conclure, il soutient que l’agenda national de transformation de Sénégal 2050 qui est décliné en un master décennal 2025-2034 est planifié dans les programmes, projets, réformes sur la période 2025-2029. Les grandes lignes reposent sur une gouvernance agile et responsable piloté par un conseil présidentiel et appuyé par une structure de supervision et d’appui logé à la primature chargé de coordonner et de suivre la mise en œuvre des projets. Également, dira-t-il, des contrats de performances vont formaliser les engagements entre les ministères, les collectivités territoriales et les autres acteurs avec des mécanismes rigoureux de suivi et de redevabilité. Ainsi, l’État du Sénégal procédera non seulement aux réformes nécessaires pour mettre le pays sur les rails du développement mais aussi vers une mise en œuvre globale et coordonnée de chaque programme avec des objectifs clairs, des indicateurs d’effet et des indicateurs d’impact précis.