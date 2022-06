Arrestation du député Déthié Fall, les cadres du PRP accusent le régime de kidnapping du « stratège » de la coalition YAW …

Les cadres du Parti du progrès pour la patrie (PRP) dirigé par Déthié Fall, ne digèrent toujours pas l’arrestation et le placement sous mandat de dépôt de leur leader, depuis le 17 juin dernier pour manifestation interdite.



En guise de manifestation, ils ont exprimé leur mécontentement ce vendredi à travers un point presse au cours duquel les partisans de Déthié ont vertement dénoncé le kidnapping supposé de leur président de parti et membre éminent de la coalition de l’opposition politique Yewwi Askan Wi.



D’après Abdourahmane Fall, le responsable des cadres du PRP, en plus d’avoir violé ses droits de manière flagrante (arrestation d’un député en session, sans une levée de son immunité parlementaire), le régime, précisément le président Macky Sall.



Ils accusent le président d'avoir violé l’article 61 de la constitution sénégalaise qui dispose que ; « Aucun membre « de l’Assemblée nationale » ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée dont il fait partie...