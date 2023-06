Arabie, Barcelone ou Miami: quel avenir pour Messi ?

Après deux saisons décevantes au PSG conclues samedi sous les sifflets du public parisien, Lionel Messi est en quête d'un nouveau et peut-être ultime défi, à bientôt 36 ans. Si une surprise n'est pas à écarter, trois destinations se dégagent: l'Arabie saoudite, Barcelone ou Miami.



. L'Arabie saoudite, magot et Ronaldo ?



Réunifier Messi et Cristiano Ronaldo dans un même championnat a de quoi séduire... en tout cas les Saoudiens. Le royaume pétrolier rêve de ce duo comme vitrine pour la promotion d'une probable candidature à l'organisation d'une Coupe du monde.



Un défi fou mais à la mesure de la puissance financière de l'Etat du Golfe, qui a déjà fait venir le Portugais à Al-Nassr grâce à un pont d'or.



Déjà sous contrat avec l'office du tourisme saoudien, Messi pourrait suivre, plusieurs médias évoquant une offre mirobolante du club d'Al-Hilal, évaluée à 400 millions d'euros par an.



Selon le journal espagnol Sport, une annonce pourrait être faite dès mardi.



Reste l'aspect sportif, non des moindres : le septuple Ballon d'or s'isolera-t-il dans ce faible championnat à un an de la Copa America 2024, qui pourrait être sa dernière épreuve internationale ?



. Barcelone, classe et nostalgie ?



Revenir à Barcelone aurait une tout autre saveur pour la "Pulga", qui y retrouverait son ancien équipier Xavi, désormais entraîneur. Bien plus romantique bien sûr que l'appât du gain saoudien.



Ce serait une belle histoire mais l'opération est complexe pour un Barça sous tension budgétaire. Le club serait toujours dans l'attente de la validation par la ligue espagnole de son "plan de viabilité", où sont inclus les prolongations de plusieurs joueurs-clés ainsi que le retour potentiel de Messi.



Pour ne pas dépasser le plafond salarial, le Barça doit encore réduire ses dépenses de 200 M d'EUR. Messi proche dans les coeurs, mais pourtant si loin.



. Miami, famille et cadre de vie ?



Cette hypothèse revient moins fréquemment mais elle existe: l'Inter Miami, en Floride, dans un championnat nord-américain qui a toujours lorgné les stars sud-américaines en fin de carrière, comme Pelé, Kaka, Gonzalo Higuain ou actuellement Douglas Costa.



L'option présente l'avantage de rapprocher la famille d'Argentine, à Miami où les Messi disposent déjà d'un pied-à-terre. Dans ce cadre de vie idéal, la star retrouverait une autre étoile du ballon rond: David Beckham, un des copropriétaires de la franchise floridienne.



Bien que moins réputé que ses cousins européens, la MLS est en outre un championnat d'un niveau bien supérieur au saoudien. Un compromis idéal pour Messi, qui aura 36 ans le 24 juin ? Les prochains jours le diront.