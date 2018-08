Appui pour la Tabaski : Le mouvement "Rahma" soulage plusieurs familles et chefs religieux.

Ils étaient plusieurs dizaines de personnes à se masser sous une tente dressée devant le bâtiment qui abrite la permanence du mouvement "Rahma" attendant leur tour pour bénéficier des aides que le leader de " Rahma" octroie à chaque événement aux plus démunis de la commune de Kaolack.

Cette année encore, ce sont plusieurs dizaines de personnes défavorisées qui sont secourues par Mohamed Ndiaye Rahma. Pour cette année, la particularité du geste entamé depuis plusieurs années est à mettre en rapport avec l'appel du chef de l'État consacrant 2018 comme année sociale.

Avant ces chefs de famille, l'ambassadeur itinérant a effectué une visite chez les chefs religieux et coutumiers de la commune à qui il a remis des moutons et d'importantes enveloppements financières. Des élèves qui se sont illustrés dans leurs performances scolaires ont également reçu des mains du leader de "Rahma", des coupons de Bazin et de l'argent pour passer une belle fête de Tabaski.