Annulation de sa nomination comme intendant au lycée ex CEM Fahu de Thiès: Les espoirs de Mamadou Diène de l'Apr tombent à l'eau...

La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Il s'agit de l'ordre de service portant annulation de la nomination de Mamadou Diène comme intendant au lycée ex CEM Fahu de Thiès. Auparavant, des voix s'étaient levées pour exiger l'annulation de la nomination de ce dernier du fait de son appartenance à l'Alliance pour la République. D'ailleurs, dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, une milltante de Pastef était montée au créneau pour demander à ce que ce dernier soit débarqué au profit d'autres enseignants de cette formation politique. Cette pression a-t-elle finalement eu gain de cause? Ou est-ce qu'il s'agit d'une simple coïncidence? De toute façon

, la décision est tombée et elle n'est guère favorable à M. Diène qui, d'après certains, fait partie de la "crème" du secteur éducatif.