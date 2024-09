Andel Kitane à Thérèse Faye : « Amadou Bâ incarne la plus grande force politique de l’opposition et il fait peur… »

La récente sortie de Thérèse Faye contre le leader de « Nouvelle responsabilité », Amadou Bâ, n’est pas du goût de l’adjoint au maire de Latmingué, par ailleurs président des adjoints aux maires du département de Kaolack, Andel Kitane. Qui est monté au créneau pour dénoncer les propos qu’il juge « irrespectueux » venant de la responsable politique et maire de Diarrere (Fatick). « Amadou Bâ incarne la plus grande force politique de l’opposition. » Il fait peur à tout bout de champ à une certaine classe politique de bas niveau dont l’électorat est trop insignifiant pour mériter l’attention du leader de la « nouvelle responsabilité » et même du régime en place, avise-t-il. Toujours d’après le responsable politique de « Nouvelle responsabilité politique » et porte-parole des adjoints aux maires du Sénégal, « nous avons besoin d’une grande mobilisation des militants et sympathisants pour ces législatives ». « J’appelle tous les élus à venir en masse ce mardi répondre à Amadou Bâ pour préparer la bataille des législatives afin de donner une majorité confortable à l’opposition à l’Assemblée nationale », a-t-il lancé.