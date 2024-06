An 4 du décès de Serigne Pape Malick Sy: 25 juin 2020-25 juin 2024, Tivaouane se souvient de son porte-parole

Serigne Pape Malick Sy était le dernier fils de Seydi Ababacar Sy. Il est né le 16 mars 1941 à Tivaouane. Réputé pour son érudition et son intelligence débordante, il était aussi connu pour son engagement en faveur de l'islam et du vivre-ensemble à travers le dialogue islamo-chrétien.



Le marabout intellectuel était le porte-parole du khalife général des Tidjanes. Serigne Pape Malick Sy est le benjamin de la famille du premier Khalif de El Hadj Malick SY, Seydi Khalifa Aboubacar SY (RTA).



Il a grandi sous l’ombre de son père Serigne Babacar SY qui nourrissait pour son fils une affection et un paternalisme sans faille. Ceci sera prolongé par son frère et guide Serigne Cheikh Tidiane SY Al Makhtoum dont il est le confident.



Il est décédé le jeudi 25 mai 2020 à Dakar à l`âge de 79 ans des suites d'une courte maladie.