Amphi de rentrée 2020/2021 : Le « live streaming » intègre désormais l’enseignement supérieur

Malgré les nombreux soubresauts qu’a subis l’année académique 2019/2020, les directeurs des différentes facultés de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) ont quand même trouvé une alternative pour poursuivre l’année, interrompue pendant presque six (6) mois. Cette situation inattendue dans le milieu de l’enseignement supérieur est une fois de plus un coup foireux de cette pandémie de Covid-19.





Ainsi, pour sauver l’année, les universitaires étaient obligés de recourir à l’enseignement numérique pour terminer l’année. C’est dans cette perspective que l’ensemble des chefs d’établissement et le Recteur de l’université ont présidé la cérémonie d’Amphi de la rentrée de l’année académique 2020/2021, ce jeudi 14 janvier 2021 à la salle de conférence de l’UCAD2.

Cette cérémonie, selon le recteur de l’université de Dakar, Ahmadou Aly Mbaye lui a permis de lancer un message fort. « Nous basculons officiellement vers la modernité », a-t-il lancé.





Cette stratégie consiste à rajouter en plus des cours au niveau des amphithéâtres, l’enseignement par le moyen des outils techniques et de la communication. Étant donné que cette stratégie « leur a permis très rapidement au début du mois de septembre de pouvoir rapidement finaliser les cours, travaux pratiques, travaux dirigés ainsi que de finir les évaluations », a poursuivi le recteur de l’université de Dakar.

Toutefois, pour cette année académique, les dirigeants de l’université ont pris l’initiative d’intégrer majoritairement le « live streaming » dans l’enseignement pour permettre aux étudiants de suivre les cours en ligne. C’est ce qu’a soutenu M. Ahmadou Aly Mbaye avant de poursuivre que cette « initiative va permettre aux étudiants de suivre équitablement et convenablement leurs cours... »