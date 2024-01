Aminata Touré et Cie exposent leur problématique à l’Union Européenne

Selon la candidate recalée, le principal problème qui est né du parrainage découle du fichier électoral. Loin d’attendre une solution, la candidate se veut claire et précise : « Nous considérons que l’Union Européenne a contribué au financement du fichier qui a fait l’objet d’un consensus de tous les acteurs », souligne -t-elle. Parmi les différents problèmes majeurs, Mimi Touré a listé des cas de parrains non identifiés, des clés non exploitables et des rejets. Selon elle, cela démontre un « processus fallacieux » dont le but visé est l’élimination des candidats. Cependant, Aminata Touré et Cie ne comptent pas se laisser faire, car une plainte est en cours contre x pour falsification de clés, omission de parrains.



Le candidat recalé Bougane Guèye Dany a abondé dans le même sens : « on est venu échanger avec la délégation de l’Union européenne sur les prémices d’un chaos électoral qui est en train de se dessiner », a-t-il affirmé. D’après le patron du groupe Dmédia, il est d’une importance capitale d’identifier le type du fichier électoral du conseil constitutionnel. Selon lui, Macky Sall est animé par une volonté d’installer le chaos. Chose à laquelle ils ne vont pas accéder, d’où la nécessité d’informer l'Union européenne. Ce n’est pas tout car, « nous allons déposer une plainte contre l’informaticien du conseil constitutionnel », avertit-il.

Le collectif des candidats recalés à la prochaine élection présidentielle du 25 février 2024, s’est rendu ce lundi 15 janvier 2024 au siège de l’Union Européenne pour les informer des irrégularités du parrainage. Sous la houlette d’Aminata Touré et de Bougane Guèye, ces membres ont tenu à exposer les différents cas de figure à l’Union Européenne, en partenariat avec le Sénégal pour le financement du fichier électoral.