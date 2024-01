Aminata Touré accuse et annonce une plainte contre X : " Il y a une triche au Conseil constitutionnel "

C'est le temps des énervements. Instruit à compléter 18980 parrains pour franchir le filtre du parrainage, le mandataire de Mimi 2024 rouge de colère a obligé la candidate Aminata Touré à sortir des griefs de lionne blessée .



Face à la presse à son siège, le premier ministre de la Justice de l'administration Macky Sall décoche ses flèches " nous avons déposé 58975 parrains selon le greffe. Benno n'a pas eu le courage de déposer ses 4 millions de parrains pour opter autres.



"Je dénonce et je donne les preuves de la triche au Conseil constitutionnel. On a manipulé notre clé parce que Saint-Louis n'est pas dans le document qui nous est donné. Le greffe a bien reçu la clé contenant les documents des 14 régions" informe Mimi Touré.



Cependant, " nous demandons au Conseil constitutionnel de nous donner les filiations des 10.451 parrains qui ne sont pas dans le fichier. C'est une organisation d'une grande triche. Nous avons la preuve de l'existence de ces 10.451 parrains dans le fichier. Nous demandons qu'on nous donne la preuve de l'inexistence dans le fichier des noms de ces parrains. Pis, ils ont omis dans le rapport final la région de Saint-Louis que nous avons bel et bien documenté. Et le greffe l'a signé et il le sait. Sinon nous allons porter plainte contre X. Ce n'est pas Macky Sall qui va m'empêcher d'être candidat" annonce la candidate de la coalition Mimi 2024 à qui il est demandé de compléter près de 20000 parrains. Elle annonce avoir en stock plus de 100 000 parrains.