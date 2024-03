Amadou Bâ encense Me Sidiki Kaba : « Le pays a besoin de vous, le président Macky Sall vous fait confiance ! »

Lors du meeting de Benno Bokk Yaakaar dans le département de Tambacounda, l'ancien Premier ministre Amadou Bâ a exprimé son admiration et sa gratitude envers son successeur à la primature et allié politique, Me Sidiki Kaba. Avec enthousiasme, il a déclaré : « Le pays a besoin de vous, le président Macky Sall vous fait confiance ! »



Amadou Bâ n'a pas manqué de souligner que son propre rôle serait de consolider les acquis et de contribuer à l'émergence du pays. Comme les autres leaders politiques de la coalition Benno Bokk Yaakaar, il a promis de déployer tous les efforts nécessaires pour assurer l'élection de leur candidat lors du scrutin présidentiel prévu le 24 mars prochain.



Dans cet esprit de solidarité et d'engagement envers leur candidat, Amadou Bâ et les autres membres de la coalition sont déterminés à unir leurs forces et à mobiliser leurs partisans pour atteindre cet objectif commun. Ils considèrent que Me Sidiki Kaba est l'homme de confiance du président Macky Sall et qu'il est capable de répondre aux besoins du pays.