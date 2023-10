Amadou Bâ à Richard Toll : « Nous voulons être le candidat de la jeunesse, de la paix et de la prospérité partagée »

La délégation conduite par le Premier ministre Amadou Bâ s’est arrêtée à Richard Toll dans le département de Dagana. C’est sur la Tribune officielle que le Premier ministre a pris la parole pour se féliciter de la forte mobilisation des habitants de Dagana. « Je suis touché par cet accueil populaire. Ici, à Richard Toll, vous avez d’énormes potentialités. Je vous ai entendu et on va gagner et gouverner ensemble » promet le chef du gouvernement venu dans le cadre de la tournée économique dans la région de Saint-Louis entamée depuis hier.





Le Premier ministre devant les populations du département de Dagana, a rappelé la considération du chef de l’Etat qui n’a pas oublié Dagana. « C’est une attention que vous avez bien mérité ». Depuis l’avènement des réseaux sociaux, le Premier ministre dit constater des promesses notamment venant de l’opposition se multiplier. Toutefois, cette stratégie d’une bonne partie de l’opposition est de loin appréciée par le candidat de Benno: « nous voulons être le candidat de la paix et de la prospérité partagée. Mais également le candidat de la jeunesse » a affirmé Amadou Bâ avec un discours à la fois froid et sans concession face à ses adversaires.